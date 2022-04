Toni Söderholm FOTO: Daniel Karmann WM-Test gegen Tschechien An Söderholms Geburtstag: Klare Niederlage für DEB-Team Von dpa | 14.04.2022, 19:59 Uhr | Update vor 6 Min.

Eine notgedrungen stark ersatzgeschwächte Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer klaren Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Am 44. Geburtstag von Bundestrainer Toni Söderholm verlor die Auswahl in Chomutov mit 2:6 (0:2, 0:2, 2:2) gegen Gastgeber Tschechien.