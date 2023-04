US-Masters in Augusta Foto: Mark Baker/AP/dpa up-down up-down Golf Anhaltender Regen: US-Masters auf Sonntag verschoben Von dpa | 09.04.2023, 00:01 Uhr

Anhaltende Regenfälle haben am Samstag zum Abbruch der dritten Runde des US-Masters der Golfer geführt. Bei dem Major-Turnier in Augusta geht es am Sonntag ab 14:30 Uhr deutscher Zeit weiter. In der dritten Runde hatten die Führenden gerade einmal sechs Löcher gespielt.