Arslan geriet zu Beginn des Kampfes in Bedrängnis. Nachdem er seinen Gegner in der zweiten Runde mit einer heftigen Linken zu Boden geschickt hatte, übernahm der Routinier aber die Kontrolle. Nach dem vorzeitigen Ende der sechsten Runde sank Arslan erleichtert auf die Knie. Puhalo reklamierte, zwischenzeitlich am Hinterkopf getroffen worden zu sein.



„Danke, dass ihr alle gekommen seid und an mich geglaubt habt, obwohl ich schon 53 bin“, rief der in Friedberg geborene Arslan den Zuschauern in der Arena nach dem Fight zu. 1997 hatte er sein Profidebüt gegeben, 2007 war er WBA-Weltmeister geworden.