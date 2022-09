Marta Kostjuk Foto: Julia Nikhinson/AP/dpa up-down up-down US Open Asarenka und Kostjuk verzichten auf Handschlag Von dpa | 01.09.2022, 21:52 Uhr

Nach ihrem Zweitrundenmatch bei den US Open in New York haben die Tennisspielerinnen Viktoria Asarenka und Marta Kostjuk auf das sonst übliche Händeschütteln verzichtet.