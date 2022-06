Bleibt bei seinem Nein zu einer Corona-Impfung: Novak Djokovic. Foto: Steven Paston/PA Wire/dpa FOTO: Steven Paston up-down up-down Tennis-Star Auch bei US-Open-Aus: Djokovic verweigert Corona-Impfung Von dpa | 25.06.2022, 20:43 Uhr

Tennis-Star Novak Djokovic will sich auch im Falle eines weiter bestehenden Einreiseverbots in die USA nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und würde damit auch auf die US Open verzichten.