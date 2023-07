Laura Siegemund Foto: Piotr Nowak/PAP/dpa up-down up-down Tennis Auch Siegemund beim Turnier in Warschau im Halbfinale Von dpa | 29.07.2023, 15:04 Uhr

Laura Siegemund hat beim Frauentennis-Turnier in Warschau in einem Marathon-Match den Einzug ins Halbfinale geschafft und trifft dort in einem deutschen Duell auf Tatjana Maria.