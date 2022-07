ARCHIV - Deutsche Hoffnung über 5000 Meter: Mohamed Mohumed. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Leichtathletik-WM Auf Baumanns Spuren: Mohumed will in die Weltspitze Von dpa | 20.07.2022, 11:00 Uhr

Das Dortmunder Lauftalent Mohamed Mohumed will bei der WM in Eugene die 5000-Meter-Weltelite herausfordern. Fast so schnell wie einst Olympia-Held Dieter Baumann ist er schon.