Basketball-Bundesliga Aufbauspieler Max Heidegger verlässt EWE Baskets Oldenburg Von dpa | 23.06.2022, 10:27 Uhr

Aufbauspieler Max Heidegger wird in der neuen Saison nicht mehr für die EWE Baskets Oldenburg auflaufen. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Amerikaner mit israelischem Pass wird sich einem anderen Verein anschließen. Heidegger kam in der abgelaufenen Saison 26 Mal in der Liga für die Niedersachsen zum Einsatz und erzielte im Schnitt 18,3 Punkte.