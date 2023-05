Jan-Lennard Struff Foto: Manu Fernandez/AP/dpa up-down up-down Tennis Auftaktsieg für Struff bei Challenger-Turnier in Bordeaux Von dpa | 17.05.2023, 12:47 Uhr

Eineinhalb Wochen vor Beginn der French Open in Paris befindet sich Jan-Lennard Struff weiter in guter Form. Beim Challenger-Turnier in Bordeaux gewann der 33 Jahre alte Tennisprofi sein Auftaktmatch gegen den französischen Qualifikanten Kyrian Jacquet mühelos mit 6:3, 6:3.