Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat knapp neun Monate vor den Olympischen Spielen in Paris ihren Trainer gewechselt.



Die 26-Jährige aus Cottbus, die bei den Spielen 2021 in Tokio Silber im Teamsprint gewann, wird ab sofort von Ex-Sprinter Maximilian Levy trainiert. Das teilte das Track Team Brandenburg mit. Levy arbeitet seit seinem Karriereende im Herbst 2021 als Junioren-Bundestrainer Kurzzeit für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und wird Hinze zusätzlich betreuen. Levy und Hinze sind auch privat ein Paar.



Freude auch neue Impulse

„Ich freue mich auf die Impulse von Maximilian Levy. Er war selbst über ein Jahrzehnt ein international sehr erfolgreicher Athlet, den immer seine hohe Professionalität ausgezeichnet hat. Davon kann ich auf jeden Fall profitieren“, sagte Hinze, die bei der WM im August in Glasgow die Titel im Teamsprint und Zeitfahren gewann. Erster gemeinsamer Wettkampf von Hinze mit Levy als Trainer wird ein internationales Rennen in Newport/Wales am 3./4. November.



Hinze wurde bislang von Aleksander Harisanow betreut. „Harisanow hatte im Sommer den Wunsch geäußert, in den normalen Schuldienst zurückzukehren. Diese Möglichkeit sind wir nach einigem Zögern nachgekommen. Mit dem Trainerwechsel wollen wir nochmals einen Impuls auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 setzen“, sagte Bundesstützpunktleiter Detlef Uibel. Er erhofft sich durch den Wechsel vor allem mehr Wettkampfstabilität von Hinze.