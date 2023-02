Marko Pesic Foto: Tobias Hase/dpa up-down up-down Basketball Basketball-Bundesligisten begrüßen Pokalreform Von dpa | 18.02.2023, 06:11 Uhr

Am Wochenende wird der Pokalsieger im Basketball ermittelt. In der nächsten Saison könnte theoretisch auch ein Zweitligist beim Top Four dabei sein.