Bundestrainerin Lisa Thomaidis Foto: Valdrin Xhemaj/epa/dpa/Archivbil up-down up-down Sieg gegen Italien Basketball-Damen feiern gelungene EM-Generalprobe Von dpa | 11.06.2023, 22:14 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen haben ihr letztes Testspiel vor der EM gewonnen. Das Team der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis siegte in Pordenone gegen Gastgeber Italien mit 70:65 und feierte damit eine gelungene Generalprobe für die an diesem Donnerstag beginnende Europameisterschaft in Slowenien.