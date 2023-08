Die Begegnung zwischen Co-Gastgeber Philippinen und der Dominikanischen Republik sahen am Freitag in Bocaue nördlich von Manila 38.115 Zuschauer, wie der Weltverband Fiba mitteilte. Der bisherige Rekord lag bei 32.616 Fans, die 1994 das WM-Finale zwischen den USA und Russland im kanadischen Toronto live sahen.



Der Auftakt der Philippinen sowie zuvor Italiens Sieg über Angola sind die einzigen Spiele des WM-Turniers, die in der 55.000 Zuschauer fassenden Philippine Arena ausgetragen werden. Ursprünglich war die komplette Finalrunde ab Viertelfinale in der größten Indoor-Arena der Welt geplant.



Doch die Fiba schwenkte im April dieses Jahres um und verlegte die Finalrunde in die deutlich kleinere Mall of Asia Arena, die ebenfalls im Großraum Manila liegt. Als Grund nannte der Verband die schwierige Logistik. Da die drei WM-Gastgeber Philippinen, Indonesien und Japan eine WM-Rekordkulisse in ihrer Bewerbung versprochen hatten, wurden die zwei Spiele am Freitag nach Bocaue vergeben.