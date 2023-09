Geschäftsführer Stefan Holz sieht im WM-Triumph der deutschen Basketballer auch Chancen für die Bundesliga.



„Natürlich kann man von so einem großartigen Erfolg profitieren. Das haben wir letztes Jahr schon nach der EM gemerkt. Wir sind auf einem höheren Plateau in die neue Saison gestartet“, sagte Holz der Deutschen Presse-Agentur. Deutschland sicherte sich am Sonntag in Manila mit dem 83:77 über Serbien den ersten WM-Titel der Geschichte. Im Vorjahr hatten Dennis Schröder und Co. bei der Heim-EM Bronze erobert.



Die Einschaltquoten beim TV-Partner Magenta seien daraufhin angestiegen, betonte Holz. „Es ist jetzt nicht der totale Gamechanger. Es ist jetzt nicht sofort eine andere Welt und ganz Deutschland schaut jetzt Basketball und nicht mehr Fußball. Aber es hilft natürlich. Man darf es jetzt nur nicht mit Erwartungen überfrachten“, stellte der Funktionär klar. Die Bundesliga, die sich nun selbst als „Liga der Weltmeister“ bezeichnet, hat in diesem Sommer den Medienpartner gewechselt. Sie wird künftig nicht mehr bei Magentasport, sondern beim neuen Sport-TV-Anbieter Dyn, an dem das Medien-Unternehmen Axel Springer mehrheitlich beteiligt ist, übertragen.