Basketball-Bundesliga BBL-Tabellenführer Bonn dominiert auch Rostock Von dpa | 06.01.2023, 21:21 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn sind in der Basketball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Am Freitag gewann der Tabellenführer gegen die Rostock Seawolves mit 99:71 (54:33) und fuhr damit seinen siebten Sieg in Serie ein.