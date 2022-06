Svenja Müller (l) aus Deutschland gegen Joana Heidrich (M) aus der Schweiz. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa FOTO: Andrew Medichini Weltmeisterschaft Beachvolleyball: Verletzte Schweizerin aus Klinik entlassen Von dpa | 20.06.2022, 07:42 Uhr

Die Schweizer Beachvolleyball-Spielerin Joana Heidrich ist nach ihrer Schulterverletzung im Spiel um Platz drei bei der WM in Rom wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie ihr Verband Swiss Volley am Sonntagabend mitteilte, wurde in der Klinik ihre rechte Schulter wieder eingerenkt. In ihrer Heimat soll sie weiter untersucht und behandelt werden.