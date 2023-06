Jan-Lennard Struff Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Tennis Becker-Applaus und Finale: Struff setzt Erfolgslauf fort Von dpa | 17.06.2023, 17:34 Uhr

Jan-Lennard Struff ist in der Vorbereitung auf Wimbledon in Topform und kann sich in Stuttgart am Sonntag seinen ersten ATP-Titel sichern. Im Publikum applaudiert auch Boris Becker.