Boris Becker kehrt als Trainer auf die Tennis-Tour zurück. „Ich kann bestätigen, dass ich der Trainer von Holger Rune bin“, sagte der dreimalige Wimbledon-Sieger dem Eurosport-Podcast „Das Gelbe vom Ball“.



Der Kontakt mit dem 20 Jahre alten Starspieler aus Dänemark bestehe schon länger, verriet der 55-Jährige. „Jetzt hat es sehr gut gepasst. Mein Kalender lässt es zu und Holger hat mich schon immer interessiert, weil er mit so viel Engagement und Temperament auf dem Tennisplatz steht.“ Der auf Platz sechs der Weltrangliste geführte Rune sei für ihn „ein Rohdiamant, der Schliff braucht.“



Zuletzt war Becker wieder als Fernseh-Experte im Einsatz, nachdem er im vorigen Dezember in Großbritannien aus der Haft wegen Steuerdelikten entlassen worden war. Als Trainer feierte der einstige Weltklasse-Spieler mit dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic (Serbien) zwischen 2013 und 2016 Erfolge.



Vergleiche mit Djokovic

Wie einst Djokovic habe auch Rune emotionale Ausbrüche, die Becker „gefallen“, wie er sagte. „Das ist erlaubt. Der Trainer und das Team bilden da eine Oase, in der der Spieler das rauslassen muss - wenn er sich danach entschuldigt, wieder konzentriert arbeitet. Ich habe das damals genauso gemacht als Profi“, sagte Becker.



Erstmals werde er Runes bei den am Samstag beginnenden Swiss Indoors in Basel betreuen, sagte Becker. Danach wolle er ihm helfen, sich über das prestigeträchtige Turnier in Paris-Bercy für die ATP-Finals in Turin zu qualifizieren: „Das ist das große Ziel und das ist die Aufgabe.“