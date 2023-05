Alexander Zverev Foto: Gabriel Monnet/KEYSTONE/dpa up-down up-down Tennis Beckers Hoffnung für Zverev: Kann ganz schnell gehen Von dpa | 22.05.2023, 15:18 Uhr

Alexander Zverev will sich beim Turnier in Genf für die French Open in Form spielen. Dabei soll er sich aus Sicht von Boris Becker das „Siegesgefühl“ zurückholen.