Ludger Beerbaum Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Springreiten Beerbaum plant schnelles Comeback nach Beinbruch Von dpa | 17.03.2023, 14:27 Uhr

Springreiter Ludger Beerbaum will nur sechs Wochen nach seinem Beinbruch sein Comeback geben. Der 59-Jährige aus Riesenbeck plant einen Start bei der zweiten Etappe der Global Champions Tour, die am 12. April in Miami beginnt.