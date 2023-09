Das Gesamtpreisgeld steigt bei dieser Auflage, bei der erstmals die Herren und Frauen gemeinsam in den Wettbewerb gehen, um 100 000 Euro auf 450 000 Euro, wovon die Siegerin oder der Sieger einen Scheck über 67 500 Euro erhält.

„Entscheidend für die Teilnahme der Damen ist die All Time Money List“, heißt es von Seiten des Veranstalters. Als zweifache Solheim- Cup-Spielerin, zweifache European Tour Gewinnerin und ehemalige Nummer 1 in Deutschland hat Elisabeth Esterl ihre Teilnahme bestätigt: „Ich freue mich riesig auf dieses einmalige Event. Die Idee, dass Damen und Herren in einem Turnier antreten, finde ich super.“ Zudem werden Patricia Beliard aus Frankreich und die Schwedin Catrin Nilsmark erwartet.

Viele Vorjahressieger wieder in Gneven dabei

Bei den Herren gehen mit dem Schotten Andrew Oldcorn, den Walisern Phillip Price und Stephen Dodd, dem US-Amerikaner Clark Dennis und dem Südafrikaner James Kingston einige Sieger der Vorjahre als bekannte Namen an den Start. Auch auf die Deutschen Sven Strüver und Thomas Gögele sowie Markus Brier aus Österreich sind mit von der Partie. Abgerundet wird das hochkarätige Feld von Masters-Sieger Ian Woosnam aus Wales.

„Die Top-Spielerinnen werden dem ganzen Turnier – im wahrsten Sinne des Wortes – einen anderen Drive verpassen. Ich bin gespannt, ob sich gleich im ersten Jahr eine Frau durchsetzen kann und die obligatorische Champagnerdusche am Sonntag erhält“, sagt Turnierdirektorin Stefanie Merchel.

Eintritt und Parkplätze kostenlos

Für die Zuschauer ist der Eintritt an allen drei Veranstaltungstagen frei, Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.