Hip Hop Grand Slam Foto: Georg Wendt/dpa Hip Hop Grand Slam Beim Breaking um die Wette tanzen Von dpa | 18.06.2023, 17:07 Uhr

DJs legen Hip Hop auf. Sportlerinnen und Sportler tanzen dazu und zeigen wilde Tricks. Dazu präsentieren Künstlerinnen und Künstler ihre Graffiti-Kunstwerke. Das alles gab es am Wochenende an einem Ort zu sehen, und zwar beim Hip Hop Grand Slam in der Stadt Hamburg in Norddeutschland.