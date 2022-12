DFB Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down Deutscher Fußball-Bund Bericht: DFB macht 2021 mehr als 30 Millionen Euro Minus Von dpa | 04.12.2022, 19:53 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund hat das Jahr 2021 mit einem Minus von 30,9 Millionen Euro abgeschlossen. Dies berichtet das Fachmagazin „Kicker“. Demnach werde DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald diese Bilanz am 9. Dezember bei der Präsidiumssitzung in Frankfurt am Main präsentieren.