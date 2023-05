Lewis Hamilton Foto: David Davies/PA Wire/dpa up-down up-down Formel 1 Bericht: Ferrari will Hamilton Mega-Vertrag anbieten Von dpa | 22.05.2023, 15:15 Uhr

Bahnt sich in der Formel 1 eine Wechsel-Sensation an? Ferrari scheint großes Interesse an Lewis Hamilton zu haben. Doch der Ex-Weltmeister bekennt sich zu seinem jetzigen Arbeitgeber.