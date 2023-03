Philipp Nawrath Foto: Anders Wiklund/TT NEWS AGENCY/AP/dpa up-down up-down Weltcup-Finale Biathleten vor Saisonende: Holmenkollen „absolut besonders“ Von dpa | 16.03.2023, 06:02 Uhr

Die Rennen am legendären Holmenkollen sind auch für die deutschen Biathleten besonders. Heute steht zum Auftakt des Saisonfinales in Norwegen der Männer-Sprint an.