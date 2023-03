Bö-Brüder Foto: Petr David Josek/AP/dpa up-down up-down Biathlon Bö-Brüder machen nach Sieg positive Corona-Tests öffentlich Von dpa | 05.03.2023, 10:50 Uhr

Die Bö-Bruder feiern in Nove Mesto einen Doppelsieg im Sprint und dann auch im Verfolger. In das Rennen am Samstag gingen sie trotz eines positiven Corona-Tests.