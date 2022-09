Taufe in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Vendée Globe Boris Herrmanns „Seaexplorer“ in Hamburg getauft Von dpa | 06.09.2022, 14:48 Uhr

Hochseesegler Boris Herrmann hat in Hamburg sein neues Boot getauft. Es bedurfte aber zweier Versuche, bis die Champagner-Flasche tatsächlich am Bug der „Malizia - Seaexplorer“, die im Traditionsschiffhafen in der Hafencity festgemacht hatte, zerschellte.