Die britischen Teilnehmer bei der Vielseitigkeits-Weltmeisterschaft in Italien reiten mit Trauerflor. Sie tragen eine schwarze Binde wegen des Todes von Königin Elizabeth II. Auch das Trainer- und Betreuerteam Großbritanniens und einige Reiter aus den Commonwealth-Ländern zeigen in Rocca di Papa so ihren Respekt für die gestorbene Monarchin.