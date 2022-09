Polen - Deutschland Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Basketball Bronze in Berlin: DBB-Team holt erste EM-Medaille seit 2005 Von dpa | 18.09.2022, 19:09 Uhr

Das Medaillenziel ist erfüllt: Deutschlands Basketballer gewinnen bei der Heim-EM Bronze und beenden in Berlin eine lange Durststrecke. Im Spiel um Platz drei sind die Polen lange keine Hürde. Am Ende wird es doch noch eng, Schröder und Co. behalten aber die Nerven.