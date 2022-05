ARCHIV - Führte die Milwaukee Bucks zum Sieg erkämpft über die Boston Celtics: Giannis Antetokounmpo. Foto: Matt Slocum/AP/dpa FOTO: Matt Slocum NBA Bucks besiegen Celtics - Umstrittene Foul-Entscheidung Von dpa | 08.05.2022, 09:05 Uhr

Die Milwaukee Bucks haben in den NBA-Playoffs einen knappen Sieg erkämpft. In heimischer Halle gewannen die Bucks 103:101 (46:50) gegen die Boston Celtics und führen in der Serie mit 2:1.