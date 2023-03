Fernando Alonso Foto: Frank Augstein/AP/dpa up-down up-down Formel 1 Comeback des Antihelden: Alonso plötzlich „gigantisch“ Von dpa | 06.03.2023, 12:02 Uhr

Was wird Sebastian Vettel denken? Nach seinem Formel-1-Rücktritt läuft der Aston Martin auf einmal rund. Nachfolger Fernando Alonso rast in Bahrain sogar aufs Podium. Jetzt will der Oldie Siege.