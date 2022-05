Dallas-Star Luka Doncic erwischte einen Sahnetag gegen die Golden State Warriors. Foto: Tony Gutierrez/AP/dpa FOTO: Tony Gutierrez Basketball Dallas Mavericks verhindern Aus in NBA-Playoffs Von dpa | 25.05.2022, 06:12 Uhr

Die Dallas Mavericks haben in den Playoffs der NBA das Aus verhindert. In der Finalserie der Western Conference gewannen die Mavericks gegen die Golden State Warriors mit 119:109 (62:47). Damit verkürzten die Texaner in der Best-of-seven-Serie auf 1:3.