Dang Qiu Foto: XinHua/dpa/Archivbild Turnier in Südafrika Dang Qiu gewinnt erstes Spiel bei Tischtennis-WM Von dpa | 21.05.2023, 22:47 Uhr

Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat sein Auftaktmatch bei der WM in Südafrika mit Mühe gewonnen. Der 26-Jährige von Borussia Düsseldorf besiegte den überraschend starken Brasilianer Vitor Ishiy mit 4:2 in Sätzen. In der zweiten Runde trifft die Nummer zehn der Welt auf Sathiyan Gnanasekaran aus Indien.