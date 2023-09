Basketball Dank Slowenien: Deutschland im WM-Viertelfinale Von dpa | 01.09.2023, 16:08 Uhr Slowenien - Australien Foto: Hiro Komae/AP/dpa up-down up-down

In der Vorrunde war es Japan, nun Slowenien: Deutschlands Basketballer ziehen erneut von der Couch aus in die nächste Runde ein. In Manila sind nicht nur die WM-Medaillen greifbar nah.