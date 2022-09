Es ist längst nicht mehr nur ein Kneipensport. Mit dem Pfeilewerfen lässt sich inzwischen sogar gutes Geld verdienen. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Vom Kneipenimage zum Profisport Dart in Deutschland boomt: Der Hype hat auch MV erreicht Von Tim-Julius Berchtold | 14.09.2022, 14:07 Uhr

Weg vom Image des verruchten Kneipensports: Der Dartsport in Mecklenburg-Vorpommern professionalisiert sich immer weiter. Eine Mannschaft tritt inzwischen sogar in der 2. Bundesliga an. Wie es dazu gekommen ist.