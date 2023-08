Gina Lückenkemper steht aus deutscher Sicht am dritten Wettkampftag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest im Fokus. Die Doppel-Europameisterin möchte an diesem Montag endlich in ihren ersten WM-Endlauf. Ein Finale mit deutscher Beteiligung gibt es daneben auf jeden Fall.



Dreisprung, Männer (19.40 Uhr):

Ex-Europameister Max Heß kam nicht über die Qualifikation hinaus. Als Favorit tritt der erst 18 Jahre alte Jamaikaner Jaydon Hibbert an. Dem U20-Weltmeister gelang in der Qualifikation mit 17,70 Metern die mit Abstand größte Weite. Titelverteidiger Pedro Pichardo aus Portugal hat für die WM abgesagt.



Diskuswurf, Männer (20.30 Uhr):

Für den Titel gibt es mehrere Favoriten: den letztjährigen Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien, Olympiasieger Daniel Stahl aus Schweden oder auch Mykolas Alekna, Sohn von Litauens Diskus-Legende Virgilijus Alekna. Der deutsche Meister Henrik Janssen schaffte als Elfter der Qualifikation den Einzug ins Finale.



110 Meter Hürden, Männer (21.40 Uhr):

Der Amerikaner Grant Holloway strebt wie zuvor sein legendärer Landsmann Greg Foster seinen dritten WM-Triumph nacheinander an. Etwas dagegen hat Olympiasieger Hansle Parchment aus Jamaika. Sein Landsmann Rasheed Broadbell, als Jahresbester nach Budapest gekommen, büßte durch einen Sturz im Vorlauf alle Chancen ein.



100 Meter, Frauen (21.50 Uhr):

Der Weg in das ersehnte erste WM-Einzelfinale dürfte für Gina Lückenkemper angesichts der starken Konkurrenz schwer werden. Für die Medaillen kommen eh andere Sprinterinnen infrage: Jamaikas Alt-Star Shelly-Ann Fraser-Pryce, Team-Konkurrentin Shericka Jackson, die Amerikanerin Sha’Carri Richardson oder auch Marie-Josée Ta Lou von der Elfenbeinküste.