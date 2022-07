Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg zog mit einer Weite von 64,98 Metern ins Finale ein. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Ausblick Das bringt der sechste Tag bei der Leichtathletik-WM Von dpa | 19.07.2022, 10:31 Uhr

Wie fit ist Konstanze Klosterhalfen? Die Antwort auf die Frage gibt es bei der Leichtathletik-WM in der Nacht zum Donnerstag. Die in den USA trainierende Sportlerin ist dann über 5000 Meter am Start.