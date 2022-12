Florian Hempel Foto: Adam Davy/Press Association/dpa up-down up-down London Das bringt der Tag bei der Darts-WM Von dpa | 16.12.2022, 05:29 Uhr

Erster Deutscher und erste Frau: Bei der Darts-WM im Alexandra Palace in London steht ein vollgepackter Freitag an. Auch ein Mitfavorit will die erste Pflichtaufgabe problemlos meistern.