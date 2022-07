Wird auf der 4. Etappe den Tagessieg anstreben: Wout Van Aert, Träger des Gelben Trikots. Foto: Thibault Camus/AP/dpa FOTO: Thibault Camus up-down up-down Frankreich-Rundfahrt Das bringt der Tag bei der Tour de France Von dpa | 05.07.2022, 04:32 Uhr

Nach der Auftakttrilogie in Dänemark wird die 109. Tour de France im Norden Frankreichs fortgesetzt. Auf 171,5 hügeligen Kilometern geht es von Dünkirchen in einem großen südlichen Bogen in die Nachbarstadt Calais. Ausreißer dürften sich auf dieser vierten Etappe Chancen ausrechnen.