Will beim Großen Preis von Frankreich wieder einen Sieg holen: Der Niederländer Max Verstappen. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa Von dpa | 21.07.2022, 04:53 Uhr

Die Hälfte der Saison in der Formel 1 ist vorbei, nun geht es zum zwölften Saisonlauf nach Frankreich. Auf dem nur bedingt attraktiven Kurs an der Côte d’Azur will Max Verstappen seine WM-Führung ausbauen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton feiert ein Jubiläum.