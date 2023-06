Mintzlaff (l) und Mateschitz Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Formel 1 Das System Red Bull: Wie es auch ohne Mateschitz weitergeht Von dpa | 30.06.2023, 12:25 Uhr

Red Bull ist das Maß der Dinge in der Formel 1. Zu verdanken ist das auch den Millionen von Dietrich Mateschitz. Am Wochenende steht das erste Heimspiel für das Team nach dem Tod des Milliardärs an.