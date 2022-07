Gina Lückenkemper ist im Halbfinale über 100 Meter ausgeschieden. Foto: Michael Kappeler/dpa FOTO: Michael Kappeler up-down up-down 100 Meter bis Siebenkampf Das war die Nacht bei der Leichtathletik-WM Von dpa | 18.07.2022, 07:31 Uhr

Die USA haben am dritten Tag der Leichtathletik-WM in Eugene viele Gründe zum Feiern - gleich vier Goldmedaillen gehen an die Gastgeber. Ein Favorit aber wird disqualifiziert.