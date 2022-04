ARCHIV - Tim Pütz (l) klatscht sich im März in Rio mit Doppelpartner Kevin Krawietz ab. Foto: Bruna Prado/AP/dpa FOTO: BRUNA PRADO Tennis Davis-Cup-Team gegen Frankreich, Belgien und Australien Von dpa | 26.04.2022, 15:15 Uhr | Update vor 22 Min.

Die deutschen Tennis-Herren um Alexander Zverev treffen in der Zwischenrunde des Davis Cups in Hamburg auf Frankreich, Belgien und Australien. Dies ergab die Auslosung für die Gruppe C vom 14. bis 18. September am Rothenbaum.