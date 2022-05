ARCHIV - Das Königsrennen für Hochseemannschaften blickt seiner 14. Auflage in einem halben Jahrhundert entgegen. Foto: Adam Ihse/TT News Agency/AP/dpa FOTO: ADAM IHSE Segeln Deutsch-französisches Team beim Ocean Race Von dpa | 20.05.2022, 11:18 Uhr

In der bekanntesten Mannschafts-Regatta um die Welt starten mehr deutsche Segler. Nach Boris Herrmanns Team Malizia hat auch ein deutsch-französisches Joint Venture seine Teilnahme am The Ocean Race erklärt. Das gab das Renn-Management im Starthafen Alicante bekannt.