Hockeywald in Südafrika Deutsche Hockey-Frauen sammeln 26.000 Euro für neue Bäume Von dpa | 28.09.2023, 12:08 Uhr | Update vor 1 Std. Hockey-Frauen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down

Die deutschen Hockey-Nationalspielerinnen haben in den vergangenen beiden Monaten und während der EM in Mönchengladbach insgesamt 26.192,82 Euro für ihren Hockeywald in Südafrika gesammelt. Damit können bis zu 1000 neue Bäume gepflanzt werden. Dies teilte der Deutsche Hockey-Bund mit.