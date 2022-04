DHB-Team FOTO: Swen Pförtner Pro League Deutsche Hockey-Herren verlieren erneut in Indien Von dpa | 15.04.2022, 16:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Pro-League-Spiel in Indien verloren. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage unterlag die verjüngte DHB-Auswahl mit zwölf Neulingen im Kader den Gastgebern in der Weltliga am Karfreitag mit 1:3 (0:1).