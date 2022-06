ARCHIV - Ein Hockeyspieler spielt den Ball. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Pro League Deutsche Hockey-Teams empfangen in Hamburg die Niederlande Von dpa | 11.06.2022, 03:33 Uhr

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen stehen am Wochenende in Hamburg vor einem Doppelspieltag in der Pro League. Gegner für beide Teams sind die Niederlande. Die deutschen Frauen spielen heute um 13.30 Uhr sowie am Sonntag um 11.30 Uhr. Die Partien der Männer werden am Samstag um 16.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr im Stadion Am Pfeilhof angepfiffen. Alle Spiele werden live im Streamingdienst DAZN übertragen.