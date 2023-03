Karl Geiger Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild up-down up-down Wintersport Deutsche Skispringer zum Auftakt der Raw-Air-Tour schwach Von dpa | 10.03.2023, 18:07 Uhr

Die deutschen Skispringer sind schwach in die Raw-Air-Serie in Norwegen gestartet. Bei der Qualifikation in Oslo schafften es zwar alle sieben Athleten ins Finale der besten 50, aber keiner unter die besten Zehn.