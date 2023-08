Beim Grand Prix im niederländischen Valkenswaard waren David Will im Sattel von My Prins van Dorperheide und Christian Kukuk mit Checker auf den Plätzen 13 und 19 die besten Deutschen. Der Marburger Will und der Riesenbecker Kukuk leisteten sich im Normalparcours je einen Abwurf. Damit verpassten sie das Stechen, für das sich zehn fehlerfreie Paare qualifizierten.



Der Sieg ging an die Niederländerin Sanne Thijssen, die mit Con Quidam den Österreicher Max Kühner auf Up Too Jacco Blue und den Briten Ben Maher im Sattel von Dallas Vegas Batilly auf die Plätze zwei und drei verwies. Thijssen kassierte für ihren Sieg 100.000 Euro Preisgeld. Weiter geht es mit der Global Champions Tour vom 15. bis zum 17. September in Italiens Hauptstadt Rom.