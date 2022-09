USA - Deutschland Foto: Roman Zawistowski/PAP/dpa up-down up-down Niederlage gegen US-Team Deutsche Volleyballerinnen verlieren zweites WM-Spiel Von dpa | 30.09.2022, 20:49 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen ihr zweites Spiel in Folge verloren. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen musste sich in Lodz den Olympiasiegerinnen aus den USA mit 0:3 (17:25, 13:25, 24:26) geschlagen geben.